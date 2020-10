Fall Guys: Godzilla protagonista della prossima collaborazione, con skin a tema

Fall Guys: Ultimate Knockout fino a qualche settimana fa era il gioco del momento, e negli scorsi mesi si è divertito a proporre collaborazioni con produzioni molto differenti. La prossima sarà dedicata ad una creatura piuttosto diffusa nell'immaginario collettivo: Godzilla.



Con skin a tema, ovviamente: ciò vuol dire che i giocatori di Fall Guys potranno indossare un abbigliamento che li farà somigliare al kaijū del cinema giapponese. La skin di Godzilla verrà proposta al prezzo di dieci corone, cinque per la parte inferiore del costume e cinque per quella superiore. Esattamente come avvenuto per le skin di Sonic, o di GRIS.



Possiamo anche mostrarvela in anticipo in verità, ecco un'immagine da parte di leaker e dataminer di Fall Guys: Ultimate Knockout. Manca invece una data di lancio, ma il debutto dovrebbe avvenire in settimana: la acquisterete? E vi state divertendo con la Stagione 2 di Fall Guys?