Twitch: Pokimane fa il suo primo stream da una Jacuzzi con risultati da record

Per festeggiare il suo compleanno, Imane 'Pokimane' Anys, con tutta la banda di OfflineTV, ha deciso di fare il suo primo stream Twitch da una jacuzzi, seguendo la moda del momento, ma in modo scherzoso. La trasmissione è stata seguitissima: pensate che l'hanno guardata in più di 100.000 contemporaneamente, facendo segnare il record del genere. Del resto stiamo parlando della streamer più famosa del mondo.

Da notare che i partecipanti allo spettacolo erano completamente vestiti (quindi niente nudità), comprese le ragazze, che però hanno indossato delle magliette con sopra disegnati dei bikini.

Sempre per scherzo, durante la serata OfflineTV ha deciso di imbottigliare l'acqua della Jacuzzi per venderla, richiamando a quanto fece Belle Delphine con il liquido di un suo bagnetto. Insomma, è stata una serata all'insegna del divertimento e della goliardia, con tanto di candeline spente nella vasca idromassaggio.

Naturalmente l'iniziativa dei membri di OfflineTV non risolve il problema delle streamer da jacuzzi e delle persone che comprano l'acqua in cui hanno fatto il bagnetto le streamer, ma almeno in questo caso tutto ha avuto un gusto molto divertito.