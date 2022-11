Twitch: spettatore dona più di 850 dollari a xQc per offenderlo

Uno spettatore dello streamer Twitch xQc gli ha donato ben 850 dollari per il solo gusto di poterlo offendere. Félix "xQc" Lengyel è uno degli streamer più famosi del mondo e, come capita spesso a quelli come lui, molti sono disposti a pagare per poterci interagire.

Niente di strano e, pur all'interno di tecnologie estremamente diverse, niente che non si sia già visto con televisione e affini in passato. Il 25 novembre però, a xQc è successa una cosa particolare. Il nostro ha iniziato a indagare su di una serie di donazioni provenienti da un unico utente, 170, per un totale di 850 dollari. Erano tutte donazioni da circa 5 dollari, accompagnate da commenti negativi e offese varie. Il fatto lo ha lasciato interdetto tanto da portarlo a urlare durante la live.

Non è certo la prima volta che un grosso streamer riceve offese e accuse, ma in questo caso a spiccare è la cifra spesa per farsi notare, decisamente elevata.

850 dollari per dirgli che i suoi contenuti sono vuoti e dirgli le parolacce? Vero è che ognuno spende i suoi soldi come vuole, ma se uno streamer non ti piace non gli regali certe cifre e visualizzazioni solo per farglielo sapere. Almeno, così dovrebbe essere.