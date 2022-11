Cyberpunk 2077: mod aggiunge i volti del giocatore in 4K

Il modder XilaMonstrr ha pubblicato un texture pack per Cyberpunk 2077 che va a migliorare i volti dei personaggi giocabili. Più precisamente si tratta di texture a 4K. Stando al modder, le texture originali dei volti sono a una risoluzione più bassa rispetto agli standard attuali, quindi ha deciso di migliorarle un po'.

Così, usando chaiNNer e ESRGAN, le ha scalate fino a 4K. XilaMonstrr aveva fatto qualcosa di simile con le texture dei corpi. In effetti, le sue mod sono compatibili e potete installarle entrambe senza alcun problema.

Scaricate le High Res Player Faces - Upscaled Textures e 4K Body Skin Texture Pack mod da Nexus Mods.

Esempio di volto in alta definizione

Le due mod non dovrebbero causare grossi traumi alle prestazioni di Cyberpunk 2077, ma in questi casi conviene sempre fare attenzione e, in caso di crash o bug, riportare il gioco allo stato originale.

I modder sono stati molti attivi con Cyberpunk 2077 sin dalla sua pubblicazione, nonostante i numerosi problemi e lo hanno migliorato lì dove hanno potuto. Alcune modifiche sono spesso fuori dalla portata dei sistemi da gioco più comuni, ma altre, come in questo caso, sono utilizzabili un po' da tutti.