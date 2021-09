Twitch: Streamer s'infuria perché la piattaforma consente gli hot tub, ma ha rimosso il suo emote

Lo streamer BigSyn ha accusato Twitch di ipocrisia per la rimozione del suo emote twerk butt (di fatto delle grosse natiche dondolanti): perché quello che di fatto è solo un disegno viene considerato inaccettabile dalla piattaforma, mentre meta come quello hot tub non vengono toccati?

BigSyn: "È folle che Twitch abbia rimosso il mio emote twerk butt, mentre io potrei letteralmente entrare in un hot tub in tanga e mostrare il mio culo al mondo, senza conseguenze."

In effetti le politiche di Twitch riguardo ai contenuti sessualmente suggestivi rimangono per molti un mistero. In certi casi sembra che la piattaforma voglia mettere sempre più paletti agli streamer, mentre in altri sembra che si giri semplicemente dall'altra parte. Ci vorrebbe sicuramente maggiore equilibrio per non apparire ingiusti con certe decisioni arbitrarie.

Da notare anche che in risposta a BigSyn, un'altra streamer, ELVStacy, ha fatto notare come lei abbia un emote di natiche animate attivo sin dal lancio della feature, ossia da metà 2021. Di base il problema dell'emote twerk butt potrebbe essere semplicemente il nome, fatto che renderebbe il tutto ancora più grottesco.