Ubisoft acquisisce il team Kolibri Games

Ubisoft ha annuncia l'acquisizione del 75% di Kolibri Games, che rende quest'ultima di fatto controllata dalla compagnia francese, alla ricerca di ulteriore espansione nell'ambito mobile e free-to-play.



Kolibri Games è un team specializzato in giochi mobile free-to-play e leader in particolare nel genere dei cosiddetti "idle" game. Si tratta di una mossa che va verso il mercato casual ovviamente, in linea con quella simile effettuata con l'acquisto di Green Panda Games nel 2019, che rende Ubisoft in ulteriore espansione su questo segmento di mercato che a quanto pare è in continua crescita.



Kolibri Games, con sede a Berlino, sviluppa e pubblica Idle Miner Tycoon, un gioco scaricato da oltre 104 milioni di giocatori in tutto il mondo dal suo lancio nel 2016.



Jean-Michel Detoc, direttore esecutivo di Ubisoft Mobile, ha dichiarato, "Stiamo rinforzando il nostro portfolio di giochi "idle" con l'acquisizione di Kolibri Games, uno dei leader del segmento, il cui gioco principale, Idle Miner Tycoon, è cresciuto costantemente dal 2016. Siamo davvero lieti che questo ottimo team di talento, riconosciuto per la longevità del suo miglior titolo, si unisca a Ubisoft."



"Ubisoft è una potenza creativa e uno dei brand più forti nel settore videoludico, perciò siamo davvero onorati di poter entrare in questa grande famiglia", ha dichiarato Daniel Stammler, co-CEO e cofondatore di Kolibri Games. "È un momento molto importante nella storia della nostra giovane azienda, che ci consentirà di espandere le nostre possibilità di sviluppo".



L'acquisizione è stata completata il 31 gennaio e si ritiene che andrà a incrementare i guadagni di Ubisoft. L'accordo offre a Ubisoft la possibilità di aumentare gradualmente la propria partecipazione in Kolibri Games fino al 100% nei prossimi quattro anni.