Ubisoft + arriverà su Xbox a metà aprile secondo un noto leaker

Il leaker @ScriptLeaksR6, noto dataminer di Rainbow Six ma attivo anche su altri giochi di Ubisoft, ha svelato recentemente che Ubisoft+ arriverà su Xbox a metà aprile. L'informazione è stata condivisa su Twitter come potete vedere poco sotto.

@ScriptLeaksR6 è noto in quanto ha condiviso in anticipo un'immagine di copertina di Assassin's Creed Mirage e ha svelato i bonus inclusi con il preordine, chiaramente tramite un datamining. Sempre oggi, 27 marzo 2023, ha svelato un paio di immagini di Avatar Frontiers of Pandora e ha promesso un video gameplay a breve.

Anche se credibile, si tratta comunque sempre e solo di un rumor, non di un'informazione ufficiale. Ricordiamo che Ubisoft + è un servizio della compagnia francese che permette di accedere a una serie di giochi Ubisoft. Esiste anche la versione Ubisoft + Classics, che propone una lista ridotta tramite PS Plus Extra e PS Plus Premium.

La libreria Ubisoft + Classics su PlayStation Plus include attualmente diversi capitoli di Assassin's Creed, Far Cry e non solo.