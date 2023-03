Elden Ring: una mod lo trasforma in un gioco in prima persona

Il modder Dasaav ha pubblicato una mod per la versione PC di Elden Ring che lo trasforma in un gioco con visuale in prima persona. L'ideale per chi non aspettava altro che una scusa per iniziare una nuova partita, ma in questo caso con una prospettiva completamente inedita.

L'autore in passato aveva proposto una mod simile anche per Dark Souls 3 e anche in questo caso si intitola "First Person Souls - Full Game Conversion". Potrete scaricarla presso il portale Nexus Mod a questo indirizzo, dove troverete anche tutte le istruzioni per installarla correttamente. Dasaav ha pubblicato anche un trailer che ci offre un assaggio del funzionamento della mod e che potrete visualizzare nel player sottostante.

Per realizzare questa conversione, l'autore non si è limitato semplicemente a smanettare con la telecamera, ma ha apportato anche una serie di modifiche con l'obiettivo di far aderire quanto più possibile la visuale in prima persona con il gameplay di Elden Ring, come ad esempio l'aggiunta di un mirino e un indicatore per gli attacchi in arrivo.

Non solo, troviamo anche elementi dell'HUD personalizzabili, tracciamento delle animazioni della testa e modifiche alle animazioni del giocatore, tutti elementi che volendo è possibile modificare a piacimento tramite il file .ini della mod o direttamente nelle impostazioni di gioco.

Nel frattempo, secondo alcuni test il ray tracing introdotto in Elden Ring con la patch 1.09 incide talmente tanto sulle prestazioni da dimezzare il frame rate con una RTX 4090.