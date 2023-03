Dark Souls 3: mod consente di giocarci in prima persona

Il modder Dasaav ha pubblicato una mod per Dark Souls 3 che consente di giocarci in prima persona. Se siete alla ricerca di una nuova prospettiva sul gioco, sicuramente sarete interessati a provarla.

La mod si chiama First Person Souls - Full Game Conversion, potete scaricarla da Nexus Mods ed è il frutto di un lavoro lungo e complesso, che fa parte di un progetto più ampio di avere tutti i souls in prima persona. È un raggiungimento notevole, come visibile dal filmato sottostante.

Certo, combattere in prima persona in Dark Souls 3 è abbastanza vertiginoso, soprattutto nei momenti più concitati, ma in molti troveranno sicuramente piacevole rigiocare in questo modo.

Considerate che il modder ha dovuto rivedere moltissime delle mosse di Dark Souls 3 per adattarle alla nuova prospettiva, facendo però in modo di lasciarle invariate nei tempi e negli effetti. Di fatto ha dovuto modificare molte meccaniche per riuscire nell'impresa.

Installare la mod è molto semplice. Basta scaricare l'ultima versione della mod e mettere i file dinput8.dll e FPS.ini nella cartella "\DARK SOULS III\Game". Al prossimo avvio il gioco potrà essere giocato in prima persona. Nel caso abbiate più mod che usano il file dinput8.dll, per l'installazione dovete scaricare il tool Lazy Loader. Trovate comunque istruzioni dettagliate su cosa fare direttamente nella pagina della mod.

Come sempre in questi casi, vi suggeriamo di moddare il gioco solo se sapete ciò che state facendo, altrimenti rischiate di perdere dati importanti. Fate sempre un backup dei file coinvolti, prima di copiare i nuovi. Ricordate inoltre che la mod può essere installata solo sulla versione PC del gioco.