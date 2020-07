UltraPop Festival: stasera parleremo di The Old Guard, il film che unisce videogiochi, cinema e fumetti

L'appuntamento di stasera 16 luglio 2020 alle 21 dell'UltraPop Festival è dedicato a The Old Guard. A reti unificate parleremo e analizzeremo il nuovo film di Netflix che unisce videogiochi, cinema e fumetti con Charlize Theron e Luca Marinelli nei panni de protagonisti.

Come ormai da tradizione, l'appuntamento finale della giornata dell'UltraPop Festival viene trasmesso a reti unificate. Questo vuol dire che LegaNerd, Movieplayer e, ovviamente, Multiplayer trasmetteranno la medesima diretta, con i volti più famosi delle tre testate a condurre le danze.

Per chi non lo conoscesse, l'UltraPop Festival è un'iniziativa di Netaddiction che per setti giorni coinvolge le sue tre testate di punta che vanno in onda con un palinsesto ricco di eventi da non perdere, da guardare in contemporanea o recuperare più avanti. A questo indirizzo potrete trovare il sito ufficiale del Festival, dove scoprire il programma completo di tutti e tre i canali.

Questo, invece, è il programma di Multiplayer.it del 16 luglio.

Alle 21 Gabriella Giliberti, Antonio Cuomo ed Emanuele Gregori ci parleranno di The Old Guard. Si tratta del nuovo film che unisce fumetti, cinema e videogiochi. In collaborazione con Netflix, vi sveliamo alcuni retroscena esclusivi del film action basato sull'omonimo fumetto, con Charlize Theron e Luca Marinelli nei panni di due mercenari immortali che devono lottare per mantenere il loro segreto. Che dire, un appuntamento da non perdere sia che abbiate già visto il film, ma anche in previsione della sua visione.

Ecco la sinossi ufficiale di The Old Guard: "Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo di mercenari capitanato da una guerriera di nome Andy. Stranamente i componenti della squadra non possono morire, ma durante una missione questa loro straordinaria capacità diventerà pubblica. Ora tocca ad Andy e all'ultima arrivata Nile aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono."

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.