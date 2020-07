Xbox Game Pass: Grounded, Yakuza Kiwami 2 e gli altri giochi gratis a luglio 2020

Xbox Game Pass si arricchisce a luglio 2020 di un'altra mandata di giochi gratis per gli abbonati da aggiungere all'ampio catalogo, comprendente anche titoli attesi come Grounded, Yakuza Kiwami 2, The Touryst e altri, come vediamo nell'elenco qui sotto.

Dopo una prima mandata di giochi di luglio a dire il vero non particolarmente ricca in termini quantitativi ma comunque molto interessante, con aggiunte come Soulcalibur 6, CrossCode e Fallout 76, le nuove introduzioni previste per la seconda metà di luglio sono sicuramente di più, essendo ben 8.

Tra i nuovi titoli spiccano in particolare l'atteso Yakuza Kiwami 2, che prosegue con la proposta dell'intera serie Sega nel servizio su abbonamento Microsoft, come da programmi, poi Grounded, che è il nuovo gioco di Obsidian e ha già dimostrato di essere particolarmente interessante nel suo periodo di alpha test di cui abbiamo pubblicato un provato, e una serie di giochi indie di ottimo profilo.

Vediamo dunque l'elenco dei nuovi giochi previsti per la seconda metà di luglio 2020 su Xbox Game Pass: