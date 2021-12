Un MMO di Harry Potter venne cancellato da EA che non credeva nel suo successo

Nei primi anni 2000 c'era un MMO di Harry Potter in sviluppo presso Electronic Arts, ha svelato Kimberly Salze, che è stata director of product marketing per il publisher americano, ma il progetto è stato cancellato perché, a quanto pare, EA non credeva nel successo duraturo della serie.

Non sappiamo bene di cosa si trattasse né è stato definito un vero e proprio titolo per il progetto in questione, ma parlando di giochi cancellati rimasti impressi alla Salze nel corso della sua carriera, durante un'intervista di Original Gamer Life su YouTube, l'ex di EA ha ricordato questo misterioso MMO basato su Harry Potter.

Anche il periodo di riferimento è un po' vago, ma Salze ricoprì il ruolo di director del product marketing per EA tra il 2000 e il 2003, dunque possiamo pensare che in quegli anni il gioco fosse in sviluppo e venne poi cancellato durante la lavorazione.

Sulle motivazioni che portarono alla cancellazione non ci sono informazioni chiare, ma secondo l'ex-EA all'epoca il publisher stava attraversando un periodo di transizione un po' delicato e, in ogni caso, non credeva che la proprietà intellettuale di Harry Potter avesse abbastanza successo da rimanere rilevante a lungo.

Ovviamente, si è trattato di un tragico errore di valutazione da parte di Electronic Arts, visto che Harry Potter rimane ancora oggi un brand di grandissimo richiamo, come dimostra anche la grande attesa che caratterizza Hogwarts Legacy, di cui non si è visto ancora praticamente nulla risulta già tra i giochi con più hype del prossimo periodo.

Forse anche il periodo era un po' acerbo per il lancio di un MMO su un franchise del genere, considerando che anche World of Warcraft uscì solo nel 2004, ma rimane il mistero su cosa fosse questo progetto e come siano andate veramente le cose.