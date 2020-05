Unreal Engine 5: Epic Games lo presenterà oggi, secondo diverse fonti

Unreal Engine 5 verrà presentato oggi da Epic Games, probabilmente nell'ambito dell'appuntamento pomeridiano con il Summer Games Fest che avrà inizio alle 17.00.

Diverse fonti sembrano puntare in tale direzione, anche e soprattutto per via di un post pubblicato su Twitter da Brian Karis, technical director of graphics presso Epic Games, che ieri ha scritto: "Sono davvero entusiasta per domani! E non è una cosa che dico spesso, oggi come oggi."

Lo stesso Karis ha contestualmente retweettato un annuncio del profilo ufficiale dell'Unreal Engine pubblicato lo scorso 4 febbraio, relativo al panel "What's Next" che si sarebbe dovuto tenere alla GDC 2020, rinviata all'estate e poi trasformata in un evento digitale per via dell'attuale emergenza sanitaria.

La presentazione dell'Unreal Engine 5 è ovviamente qualcosa di fondamentale importanza in ottica futura, visto che il nuovo motore grafico andrà a definire la qualità visiva di moltissime produzioni in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X.

Peraltro alcuni giorni fa abbiamo avuto un assaggio di cosa potrebbe fare il prossimo Unreal Engine con la grafica dei giochi next-gen.