Valkyrie Elysium: una nuova modalità e altri extra in arrivo con un update gratis post-lancio

Nel corso del Tokyo Game Show 2022, Square Enix ha annunciato che Valkyrie Elysium riceverà un aggiornamento gratuito dopo il lancio che aggiungerà un nuovo livello di difficoltà e la modalità "Hilde's Vengeance". L'update arriverà su PS4 e PS5 nei primi giorni di novembre 2022 e sarà incluso al lancio della versione PC del gioco, prevista per l'11 novembre.

Hilde's Vengeance è una modalità extra con protagonista Hilde, personaggio che, basandoci sul materiale finora condiviso da Square Enix, dovrebbe opporsi alla missione di Maria di impedire il compimento del Ragnarok.

Oltre a questa modalità, verrà aggiunto il livello di difficoltà Very Hard / Valkyrie, che dovrebbe dare del filo da torcere anche ai giocatori più in gamba, nonché il Seraphic Gate. Nella serie Valkyrie Profile sono dei dungeon endgame opzionali, mentre in Elysium dovrebbe consistere in una serie di sfide di combattimento a tempo.

Valkyrie Elysium sarà disponibile a partire dal 26 settembre 2022 per PS5 e PS4, mentre quella PC è prevista per l'11 novembre. Se volete saperne di più, ecco il nostro provato. Inoltre da pochi giorni su PlayStation Store è disponibile una demo gratuita.