Vampire Survivors: aggiornamento 1.1.0 disponibile, con nuovi contenuti

Lo studio di sviluppo Poncle ha pubblicato l'aggiornamento 1.1.0 dell'action Vampire Survivors, con introduce alcuni nuovi contenuti. I principali sono: 2 Obiettivi sbloccabili extra, 1 nuovo Power Up, un nuovo Stage Sfida e 1 nuovo segreto.

Il livello sfida "Tiny Bridge" si sblocca raggiungendo il livello 80 nella versione invertita della Gallo Tower, mentre il Power Up Seal richiede di salire di dieci ranghi, ha un prezzo base di 10.000 e si ottiene con il Banish di dieci o più oggetti in una singole partita.

Poncle ne ha anche approfittato per chiedere scusa a quelli che si sono lamentati per le modifiche alla loro percentuale di completamento e ha promesso che aggiungerà nuovi Obietti, comunque molto richiesti dai giocatori, solo nella sezione EXTRA.

Se volete più informazioni sul gioco leggete la nostra recensione di Vampire Survivors, in cui abbiamo scritto:

Vampire Survivors è esattamente il gioco che promette di essere: la sua limitatezza è la sua forza, tanto che provandolo vi troverete a giocarci in modo compulsivo per più di qualche ora, provando a sbloccare tutti gli oggetti e i personaggi segreti. Stupisce, pur non avendo niente di stupefacente e, nella sua perfezione imperfetta, è l'antidoto migliore a un modo fin troppo serio, e per questo a volte ridicolo, con cui ormai si intendono i videogiochi.