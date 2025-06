Vediamo i primi sei minuti della Stagione 2 di Mercoledì in italiano

Nel corso del Tudum 2025 andato in onda stanotte, Netflix ha mostrato in anteprima i primi sei minuti del primo episodio della seconda stagione di Mercoledì, che andrà in onda in due tranche a inizio agosto e settembre. Potrete guardali, doppiati in italiano, nel player sottostante.

La puntata, intitolata "Here We Woe Again" si apre con Mercoledì legata e imbavagliata nel lugubre o oscuro seminterrato di un serial killer, circondata da bambole raccapriccianti. Ma come si è cacciata in questa brutta situazione? Per rispondere alla domanda parte un lungo flashback sulle peculiari vacanze estive della protagonista, di cui ovviamente non facciamo anticipazioni per non rovinarvi la sorpresa.