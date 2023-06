Viewfinder: data di uscita su PS5 e PC annunciata con un trailer, demo in arrivo oggi

Viewfinder, l'interessante avventura sviluppata da Sad Owl Studios, ha una data di uscita su PS5 e PC: il gioco sarà disponibile a partire dal 18 luglio, rivela un nuovo trailer. Nella giornata di oggi, tuttavia, arriverà anche una demo che consentirà a tutti di provare questa esperienza.

Come ricorderete, alcune settimane fa abbiamo provato Viewfinder, trovando letteralmente entusiasmanti alcune delle idee alla base di questo progetto, capaci di dar vita a sequenze dal grande impatto visivo e con il potenziale per concedere agli utenti un certo grado di libertà nella risoluzione degli enigmi.

Del resto è una vera e propria sfida alle percezioni, quella che il titolo propone, mettendoci in mano una fotocamera virtuale e chiedendoci di osservare il mondo che ci circonda, riscoprendolo in base all'angolazione e alla prospettiva per scoprirne man mano tutti i segreti.

Proprio tramite le foto avremo infatti modo di modificare l'ambiente, donando vita agli scatti e procedendo all'interno della campagna nel modo che riteniamo più giusto, concentrandoci sulla narrazione o sulla progressione.