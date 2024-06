Voglio che Elden Ring Shadow of the Erdtree ricicli i nuovi boss almeno tre volte, sul serio

Sono finalmente disponibili le anteprime di Shadow of the Erdtree , l'espansione di Elden Ring prevista per il 21 giugno. Mancano quindi poche settimane al nostro ritorno nelle terre fantasy di FromSoftware e la speranza è che sia ancora una volta un'esperienza incredibile.

Perché voglio boss ripetuti in Elden Ring Shadow of the Erdtree

So cosa state pensando. "È clickbait, oppure è trolling. Ci sarà un giro di parole per spiegare che non intende letteralmente che vuole che i boss vengano riciclati più volte nell'espansione". No. Mi spiace. Voglio proprio questo. Voglio esplorare e trovare "Guardiano iracondo di legno della cripta" (nome inventato) non una, non due, ma almeno tre volte.

Il motivo? È il modo migliore per godersi i boss di Elden Ring. Una delle caratteristiche del gioco, infatti, è che è possibile esplorare liberamente, potenziarsi, trovare risorse e poi lanciarsi in un dungeon. Alle volte si è molto più forti della difficoltà prevista dal gioco per quella sezione secondaria, altre volte si ha fatto il passo più lungo della gamba e il nemico in questione è molto potente, persino troppo, e ci si ritrova ad abbandonare l'area con la promessa di tornare più tardi.

Questo significa che alle volte, magari anche la prima volta, si trova un boss e lo si distrugge in pochi istanti. Dà una bella sezione vedere la barra della vita di un boss svuotarsi in pochi colpi, ma in tutta onestà io non sto giocando per questo. Elden Ring deve propormi un minimo di sfida ma è impossibile che io sia sempre al livello giusto per avere di fronte a me una sfida abbordabile ma al tempo stesso impegnativa, che sappia farmi divertire senza frustrarmi.

Il protagonista di Elden Ring attacca con uno scudo che ha un lunga punta alla fine

Qui vengono in soccorso in boss ripetuti. In almeno una delle occasioni, infatti, il nemico in questione non sarà nettamente più debole di me e dovrò almeno un minimo impegnarmi, dovrò imparare le sue mosse e magari pensare a una piccola strategia per avere la meglio. Questo è divertente. Se ogni boss fosse usato una singola volta, non avrei nemmeno idea di come combattano la maggior parte di essi perché in molti casi sarei troppo forte e la battaglia finirebbe prima di vedere più di due attacchi.

FromSoftware inoltre cerca, con alcune ripetizioni, di dare un po' di diversità, aggiungendo un secondo boss oppure dei minion o cambiando qualcosa dell'arena. Si tratta di piccolezze che non cambiano la sostanza ma aiutano a eliminare quel minimo senso di già visto.

Tutto questo però è secondario, voglio poter lottare contro ogni boss più volte e trarre il massimo da ognuno di essi. Sarà così? Lo scopriremo, ma nel frattempo possiamo (ri)leggere il nostro provato di Shadow of the Erdtree.