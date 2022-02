Voti di Edge: Horizon Forbidden West è solo discreto, brilla invece OlliOlli World

È uscito il numero 369 di Edge e non mancherà di generare discussioni perché, nei voti assegnati con le sue recensioni, c'è quella di Horizon Forbidden West che si prende un voto solo discreto, ovvero un 7, che non è male nella scala di valori della rivista britannica ma sarà giudicato probabilmente troppo basso da molti utenti appassionati, considerando anche come nello stesso numero OlliOlli World abbia portato a casa un sonante 9.

Vediamo dunque i voti assegnati nel numero 369 di Edge:

Horizon Forbidden West - 7

Dying Light 2: Stay Human - 7

Sifu - 8

Rainbow Six Extraction - 7

Pokémon Legends: Acres - 7

OlliOlli World - 9

Strange Horticulture - 8

Wanderer - 7

Not for Broadcast - 7

Please, Touch the Artwork - 7

Su Horizon Forbidden West, Edge sostiene che l'esplorazione del mondo è la vera forza del gioco, che per il resto però si presenta sostanzialmente affine al primo capitolo, per cui il modo in cui è stato recepito quello verrà replicato anche per questo seguito, essendo un more of the same.

Da notare il medesimo voto assegnato anche all'altro gioco grosso del mese, ovvero Dying Light 2: Stay Human, apprezzato ma anche con alcune riduzioni imposte alla visione iniziale che era stata annunciata da Techland.

Horizon Forbidden West, un'immagine del gioco

Migliore invece la valutazione di Sifu, decisamente positiva, mentre ottimo è il voto di OlliOlli World.

Da notare, comunque, che per il mese in questione non si registra alcun voto sotto il 7 e la cosa rappresenta forse un record per Edge, che solitamente non lesina anche insufficienze varie. Per il resto, il gioco in copertina è Ghostwire Tokyo, protagonista di un esteso speciale sulle pagine della rivista.