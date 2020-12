Voti di Famitsu: una settimana davvero piatta e senza grosse sorprese

Settimana davvero piatta per i voti di Famitsu, contenuti nel numero 1672 della rivista. Il voto più alto è stato 31/40, che per gli standard della pubblicazione giapponese non è una valutazione altissima. Si parla insomma di buoni giochi e nulla più.

Comunque, a ottenere i giudizi migliori sono stati Vampyr, Tab-O-Ja ed Earth Defense Force: World Brothers, seguiti dal 30/40 di Mana Spark. Tutti gli altri giochi sono sotto la soglia psicologica dei 30/40.

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco delle recensioni, con relativi voti, pubblicate sul numero 1672 di Famitsu: