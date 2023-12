Warframe: Whispers in the Wall, trailer e data d'uscita ai The Game Awards 2023

A partire da tale data, Warframe verrà dunque aggiornato con l'arrivo di Whispers in the Wall, che si presenta come un'aggiunta molto importante alla base del gioco, anche in base a quanto possiamo vedere nel trailer qui sotto.

Digital Extremes ha presentato la nuova espansione del suo celebre gioco, Warframe: Whispers in the Wall , con un trailer ai The Game Awards 2023, annunciando anche la data d'uscita del grosso aggiornamento, fissata per il 13 dicembre 2023.

Un grosso aggiornamento

Annunciato per la prima volta durante il Tennocon 2023 all'inizio di quest'anno, l'update si presenta come un'aggiunta molto importante in termini di storia ma anche di gameplay, viste le novità apportate.

All'interno di Whispers in the Wall è presente una base narrativa notevole, come dimostra anche il fatto che i personaggi principali sono interpretati da ​​Ben Starr e Neil Newbon, che danno voce ai propri NPC.

Whispers in the Wall è dunque un importante aggiornamento che porta una nuova storia, un nuovo tipo di arma e introduce una nuova fase per Warframe, gioco ormai in attività da circa un decennio.