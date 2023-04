Warhorse Studios lavora a un nuovo gioco e assume, sono gli autori di Kingdom Come: Deliverance

Warhorse Studios, autore di Kingdom Come: Deliverance, ha svelato di essere attualmente al lavoro su un nuovo gioco e di essere alla ricerca di un Cinematic Designer.

La descrizione della posizione lavorativa recita come segue: "Stiamo cercando un collega talentuoso e responsabile per aiutare il nostro team nella creazione di scene filmate - brevi sequenze di film d'animazione. Il Cinematic Designer si occupa della creazione di scene sulla base della sceneggiatura, della disposizione di telecamera e personaggi, della composizione generale dell'illuminazione e dell'editing della scena. Insieme ai nostri animatori, designer, artisti vfx e sound designer creiamo scene di qualità AAA piene di umorismo, azione, brivido e in generale momenti unici che non si possono vedere in altri studi di videogiochi."

Per il momento questo è quanto sappiamo, ovvero quasi nulla. Non abbiamo indizi concreti sul progetto al quale Warhorse Studios sta lavorando.

Ricordiamo anche che Warhorse Studios è stata fondata nel luglio 2011 e acquisita da Plaion nel febbraio 2019; il suo progetto di debutto è Kingdom Come: Deliverance. Lo studio è cresciuto fino a 131 persone ad agosto 2019 e ha sede a Praga, nella Repubblica Ceca.

Probabilmente dovremo attendere per scoprire più nel dettaglio cosa aspettarsi dal prossimo progetto di Warhorse Studios