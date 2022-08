Warner Bros Games: il capo della divisione parla della situazione dopo la fusione con Discovery

In un'intervista con Axios, il capo di Warner Bros. Games - David Haddad - ha parlato della divisione videoludica, soprattutto in luce della fusione tra Warner Bros. e Discovery.

Haddad spiega che Warner Bros. Games è redditizia e i vari team che la compongono hanno ricevuto il giusto supporto da Discovery. Non ci sono stati licenziamenti o tagli nei progetti, a differenza di quanto sta accadendo alle altre divisioni del nuovo conglomerato Warner Bros. Discovery.

Warner Bros. Games sta avendo un buon 2022 visto che può vantare il successo di Lego Star Wars La Saga degli Skywalker e di Multiversus. È inoltre pronta a pubblicare vari titoli di alto profilo, come Gotham Knights (ottobre 2022), Hogwarts Legacy (febbraio 2023) e Suicide Squad Kill the Justice League (2023). Inoltre, sta sviluppando con Netease un gioco per mobile dedicato a Harry Potter: Magic Awakened.

Hogwarts Legacy

Haddad afferma anche che la divisione videoludica "andando avanti avrà un ruolo critico da giocare all'interno della compagnia". Ha anche confermato che Warner Bros. Discovery ha espresso il desiderio di far crescere il lato videoludico del loro business. Il tutto arriva dopo il tentativo della precedente compagnia, AT&T, di vendere la divisione videoludica per 4 miliardi di dollari nel 2020, secondo quanto riportato da Bloomberg e CNBC. Pare quindi che ora la posizione dei team di Warner Bros. Games sia più solida.