Watch Dogs Legion of the Dead: gameplay trailer mostra la modalità PvE online

IGN USA ha condiviso un gameplay trailer da oltre 20 minuti nel quale è possibile vedere la versione alpha di Watch Dogs Legion of the Dead, la nuova modalità online PvE in arrivo nel gioco d'azione open world di Ubisoft. Potete vedere il video per intero qui sopra.

Watch Dogs Legion of the Dead vuole proporre ai giocatori un'esperienza in stile rogue-lite nella quale i giocatori dovranno "sopravvivere nei panni di chiunque", lottando contro la continua minaccia di creature non morte ostili che si muoveranno all'interno di una nuova versione di Londra, questa volta immaginata come una città decaduta. Sarà possibile giocare in solitaria o in cooperativa fino a un massimo di quattro giocatori.

I giocatori dovranno agire in modo strategico per raggiungere un punto di estrazione e raccogliere il maggior numero di risorse possibile lungo il percorso. I giocatori potranno usare varie abilità, come la "Bee Swarm" per decimare i nemici, oppure il "AR Cloak" per scappare dalle minacce o anche il robot-ragno da combattimento che avrà dalla propria una torretta. Watch Dogs Legion of the Dead sembra per certo interessante e questo video di gameplay permette di farci una prima idea di quanto sarà disponibile nella versione definitiva.

Attualmente non c'è una data di uscita per la modalità Watch Dogs Legion of the Dead. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni da Ubisoft. Abbiamo però avuto modo di vedere il trailer del DLC Bloodlines mostra il ritorno di Aiden Pierce.