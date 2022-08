We are OFK: trailer con data di uscita per il gioco PC, Switch e PlayStation

Team OFK ha svelato la data di uscita di We Are OFK. Il gioco arriverà il 18 agosto 2022 su PC, PlayStation 4, PS5 e Nintendo Switch.

La descrizione ufficiale recita: "Dopo aver rotto con la sua storica fidanzata, Itsumi Saito si trasferisce a Downtown per inseguire il suo sogno di sfondare nella musica. Ma destreggiarsi tra prove, amici, un lavoro a tempo pieno e la vita da pendolare del West Side non è semplice. Itsu sta cercando di emergere nella giungla della scena musicale di LA. Quando, dopo essersi imbucata a una festa esclusiva a Hollywood, riesce a stringere amicizia con un producer emergente, il suo sogno inizia a realizzarsi. We Are OFK è una serie interattiva che narra di litigi sui testi, messaggi tristi e di video musicali interattivi!"

We Are OFK sarà diviso in cinque episodi, i primi due saranno disponibili il 18 agosto mentre i successivi arriveranno nel corso di tre settimane. Sarà una serie animata interattiva che includerà cinque video musicali interattivi delle canzoni di debutto degli OFK. I dialoghi saranno doppiati in inglese: per il momento Steam non segnala la presenza dell'italiano, però, nemmeno nei sottotitoli.

We Are OFK sarà pubblicato anche in versione fisica da iam8bit in versione PS5 e Switch, rispettivamente al prezzo di 29.99 dollari e 34.99 dollari. Vi è poi un vinile da 41.99 dollari.