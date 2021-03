WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger hanno avuto problemi, ma sono passati

AGGIORNAMENTO: sembra che WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger siano tornati a funzionare.

In questi minuti WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger stanno avendo molti problemi per molti utenti in tutta Italia. Sono tantissime le segnalazioni che evidenziano problemi di tutta la rete di servizi di messaggistica di Facebook.

A partire dalle 18 circa di venerdì 19 marzo 2021 in tanti non sono più riusciti a comunicare con amici, parenti e colleghi attraversi Whatsapp, Instagram o Facebook Messenger, tre dei più diffusi strumenti di comunicazione degli ultimi anni.

Tre servizi che hanno in comune l'infrastruttura, ovvero Facebook. Il celebre social network, però, sembra funzionare correttamente, facendoci immaginare che si tratti di un problema dei servizi di messaggistica della società di Menlo Park.

Ancora non si hanno comunicazioni ufficiali da parte delle società, che non hanno comunicato né il problema che le ha investite, né in quanto tempo pensano di risolvere la situazione. Vi terremo aggiornati non appena sapremo qualcosa di più.