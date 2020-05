WhatsApp: un trucco per raggiungere le videochiamate da 50 utenti

WhatsApp punta alle videochiamate da cinquanta utenti connessi contemporaneamente: un bello sforzo, considerando che l'app per Android e iOS solo di recente ha aggiunto la funzionalità che ha esteso le live da due a otto partecipanti. Il nuovo obiettivo verrà raggiunto con un trucco.

La corsa alle videochiamate è cominciata con la pandemia da coronavirus, e ha coinvolto tra gli altri anche Google Meet (presto disponibile gratis per tutti), Zoom e la nuova piattaforma Facebook Messenger Rooms. A proposito di quest'ultima, sarà l'alleata perfetta di WhatsApp nell'ottica di Mark Zuckerberg. Difatti il trucchetto pensato dagli sviluppatori non consiste in altro che nel collegamento tra WhatsApp e Facebook Messenger Rooms.

Nel prossimo futuro, se i rumor dovessero rivelarsi corretti, WhatsApp e Facebook Messenger Rooms uniranno le proprie forze, e in questa direzione punterebbe anche la recente scorciatoia scoperta su WhatsApp Web. Resta da capire in che modo questo collegamento avverrà anche su dispositivi mobile, in assenza di un PC; e quanto resti protetta la privacy degli utenti e del proprio numero di telefono, dato che già su Facebook è possibile invitare alle videochiamate dei perfetti sconosciuti tramite link.

Maggiori dettagli sul collegamento tra WhatsApp e Facebook Messenger Rooms per le videochiamate dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.