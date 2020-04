Windows 10 e Android: trasferimento file wireless attivo con smartphone Samsung

Windows 10 si sta aggiornando per supportare il trasferimento dei file via WiFi, in wireless, da e verso gli smartphone Samsung, come i Galaxy S10, S20 e altri dispositivi più o meno recenti della compagnia sudcoreana.

La funzione è stata inserita con l'aggiornamento del 10 aprile all'Insider Build di Windows 10, in particolare all'app Your Phone, che di recente si è evoluta comprendendo diverse caratteristiche interessanti sempre nell'idea di una maggiore convergenza tra smartphone Android e PC Windows.

È necessario dunque avere installata l'app Your Phone su Windows 10 e avere l'app Link to Windows su smartphone Samsung, in questo modo si crea un collegamento diretto che consente il trasferimento file di tipo "drag and drop" da una piattaforma all'altra, cosa prima ottenibile solo con collegamento via cavo o utilizzando app di terze parti.

Il drag and drop è estremamente semplice e si attua semplicemente tenendo premuto sui file da trasferire, sia direttamente dal telefono per mandarli al PC, che dal PC all'interno dell'app Your Phone, rendendo dunque l'operazione particolarmente semplice.

Ci sono però delle limitazioni nell'utilizzo di questa funzionalità: i file singoli possono avere una dimensione massima di 512MB per poter essere trasferiti, mentre per quanto riguarda la quantità di file contemporaneamente trasferibili il limite massimo è stabilito a 100 file.

In questo senso, ricordiamo anche la possibilità di ricevere notifiche dallo smartphone direttamente su PC Windows e la funzione che permette di rispondere alle chiamate da computer, mentre per quanto riguarda Windows 10 in generale, le ultime notizie parlavano di alcuni problemi sporadici emersi con l'aggiornamento KB4541335.