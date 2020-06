Windows 10, un nuovo bug provoca il riavvio del sistema: cosa succede?

Gli aggiornamenti cumulativi di Windows 10 sono ora disponibili per un gran numero di dispositivi con sistema operativo 1809, 1903, 1909 e 2004. Di per sé dovrebbe essere una buona notizia, non fosse per il fatto che hanno causato un nuovo bug, che provoca il riavvio del sistema.

Dopo aver installato gli aggiornamenti in questione, insomma, i PC Windows 10 degli utenti continuano a riavviarsi a causa di un bug: è quanto riportato da ZDNet. Il tutto avverrebbe in seguito alla comparsa dell'errore c0000008, responsabile del crash di sistema. E così, a catena, ogni volta che compare l'errore in questione Windows 10 ha bisogno di riavviarsi.

Cosa succede? Pare che gli aggiornamenti cumulativi (per una volta l'aggiornamento di maggio 2020 sembra innocente) abbiano introdotto un errore nel file Isass.exe, che si occupa dell'autenticazione del servizio di WinLogon. Finché Microsoft non rilascerà un nuovo aggiornamento non c'è purtroppo nulla che possiate fare, a parte disinstallare manualmente gli ultimi update di Windows 10 (ma non sempre questa procedura è possibile).

Pare che oggi 26 giugno 2020 sia la giornata degli errori di Windows 10, dato che vi avevamo già segnalato l'altrettanto seccante errore legato a Microsoft Outlook.