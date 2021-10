Windows 11: l'applicazione Windows Subsystem for Linux è disponibile

Il sistema Windows Subsystem for Linux (WSL) non è più solo un elemento integrato in Windows 11, qui le novità principali dell'interfaccia, ma un'applicazione stand alone il cui arrivo, tra l'altro, coincide inoltre con novità, come il supporto per le applicazioni con interfaccia grafica e gli aggiornamenti scorporati da quelli di Windows.

Prima ben più complesso da utilizzare e vincolato agli aggiornamenti di Windows, il sistema che permettendo di caricare una distribuzione di Linux consente di lanciare applicazioni Linux sul sistema operativo Microsoft è ora un'applicazione con i suoi aggiornamenti dedicati e un kernel aggiornato alla versione 5.10.60.1 oltre al già menzionato supporto per per WSLg che riguarda le applicazioni con interfaccia grafica.

Con Windows 11 arriva un'evoluzione importante di Windows Subsystem for Linux

La release in forma di applicazione del WSL, qui tutti i dettagli, può essere installata assieme al sistema integrato, ma ha la priorità su quest'ultimo. Per poter utilizzare la versione di preview dell'applicazione, che da il via a un nuovo modo di distribuire applicazioni in anteprima da parte di Microsoft, è necessario attivare la funzionalità opzionale "piattaforma macchina virtuale".