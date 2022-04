World of Tanks: Wargaming abbandona la Russia e la Bielorussia, anche a costo di perdere soldi

Tramite LinkedIn, Wargaming - nota soprattutto in quanto società sviluppatrice di World of Tanks - ha annunciato di aver deciso di abbandonare completamente la Russia e la Bielorussia. In un comunicato ha spiegato anche di voler chiudere il proprio team in Bielorussia.

Ecco la dichiarazione completa degli autori di World of Tanks, in traduzione: "Wargaming annuncia la decisione di lasciare la Russia e la Bielorussia. Nelle ultime settimane, Wargaming ha condotto una revisione strategica delle operazioni commerciali in tutto il mondo. L'azienda ha deciso che non possiederà o gestirà alcun business in Russia e Bielorussia e lascerà entrambi i Paesi."

"A partire dal 31 marzo, l'azienda ha trasferito le sue attività di live-service in Russia e Bielorussia alla gestione locale di Lesta Studio che non è più affiliata a Wargaming. L'azienda non trarrà profitto da questo processo né oggi né in futuro. Al contrario, ci aspettiamo di subire perdite sostanziali come risultato diretto di questa decisione."

"Completeremo la transizione operativa con tutta la dovuta velocità rimanendo nel pieno rispetto di tutte le leggi e assicurando la sicurezza e il supporto continuo dei nostri dipendenti. Durante il periodo di transizione i prodotti live rimarranno disponibili in Russia e Bielorussia e saranno gestiti dal nuovo proprietario."

World of Tanks

"Wargaming ha anche iniziato il processo di chiusura del suo studio a Minsk, Bielorussia. Forniremo tutta la liquidazione e il supporto possibile ai nostri dipendenti colpiti dal cambiamento. Nonostante la portata di questa decisione, noi come azienda siamo fiduciosi nel futuro del nostro business e siamo impegnati a fornire giochi di qualità ai nostri giocatori."

Recentemente, uno sviluppatore è stato licenziato poiché ha espresso supporto alla Russia per la guerra in Ucraina.