Famitsu: Final Fantasy 16 è nuovamente il gioco più atteso, seguito da Bayonetta 3

Come ogni settimana la testata giapponese Famitsu ha pubblicato la classifica dei giochi più attesi dai suoi lettori. Al primo posto troviamo ancora una volta Final Fantasy 16 nonostante sia sparito dai radar da mesi ormai, seguito da Bayonetta 3 e Splatoon 3.

Ecco i 10 giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[PS5] Final Fantasy XVI - 784 voti [NSW] Bayonetta 3 - 591 voti [NSW] Splatoon 3 - 557 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 532 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 482 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 385 voti [NSW] Live A Live - 334 voti [PS5] Pragmata - 318 voti [NSW] Ushiro - 270 voti [NSW] Monster Hunter Rise: Sunbreak - 254 voti

Come possiamo notare Final Fantasy 16 è ancora il gioco più desiderato dai lettori della testata giapponese con un distacco non indifferente dai concorrenti quanto a voti. Chiudono il podio Bayonetta 3 e Splatoon 3 , con The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 al quarto posto, che di recente è stato rinviato

Da notare che nella classifica otto posizioni su dieci sono per giochi in arrivo su Nintendo Switch, ennesima dimostrazione della popolarità della console della gran N in madrepatria. Le restanti due sono per titoli PS5, ovvero il già citato Final Fanasy 16 e Pragmata, la nuova IP di Capcom.