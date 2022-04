Marvel: il regista di Avengers Endgame afferma che non c'è un vero piano dietro l'MCU

Il regista di Avengers Endgame, Joe Russo, ha parlato del modo in cui il Marvel Cinematic Universe (o MCU se preferite) è stato creato, spiegando che non vi è un vero e proprio piano alla base del progetto e che tutto viene realizzato di film in film.

Russo ha detto, parlando con Deadline al Sands International Film Festival di St. Andrews in Scozia: "Il modo in cui funziona alla Marvel [è questo], e sono sicuro che a un certo punto qualcuno ne parlerà nel dettaglio: parte della genialità del [presidente dei Marvel Studios] Kevin [Feige] è che non c'è davvero un piano."

"C'è un'idea, ma non puoi avere un piano se il film che stai girando fa schifo. Non c'è nessun piano dopo. Giusto? Quindi, si tratta davvero di vedere se il film ha avuto successo, se c'era una sorta di entusiasmo a riguardo... allora ci si domanda "beh, cos'altro potremmo fare?" Ed è stato allora che sono venute fuori nuove idee, e c'erano speranze. Oh, speriamo che un giorno si possa arrivare a una certa svolta nella trama, se continuiamo a farlo bene forse potremmo arrivarci tutti, sai, come successo con Infinity War ed Endgame. Ma molte cose sono state inventate tra un film e l'altro. E alcuni dei migliori richiami o riferimenti sono stati pensati dopo il fatto".

Iron Man

Un esempio che Russo cita è la decisione di rendere Bucky Barnes responsabile della morte dei genitori di Tony Stark. Russo afferma che è stato solo "un caso". Tuttavia, è un punto importante della trama in Captain America: Civil War, che porta a uno scontro tra gli Avengers.

