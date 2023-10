Xbox: l'entusiasmo di Phil Spencer per l'acquisizione di Activision in una mail interna

"Activision, Blizzard e King pubblicano alcuni dei franchise più giocati e più amati della storia del gioco, da Pitfall a Call of Duty, da Warcraft a Overwatch, da Candy Crush Saga a Farm Heroes Super Saga. Combinando Xbox con l'abilità, la conoscenza e l'incredibile eredità dei giochi di Activision Blizzard, porteremo la gioia e il senso di comunità a un numero ancora maggiore di giocatori in tutto il mondo."

Nel memo per i dipendenti, per quanto scritto con toni ufficiali (tanto che per certi versi è molto simile al post pubblicato sul sito ufficiale di Xbox), traspare un certo entusiasmo da parte di Spencer, che esordisce con un " oggi è un buon giorno per giocare ".

Il portale The Verge è entrato in possesso della mail inviata da Phil Spencer , il boss di Xbox, al suo staff per annunciare il completamento dell'acquisizione di Activision Blizzard , un percorso forse più lungo e tortuoso del previsto, ma che che si è concluso positivamente per Microsoft.

Primi giochi Activision sul Game Pass nei prossimi mesi

Nella mail Spencer inoltre conferma che Bobby Kotick lascerà la guida di Activision Blizzard alla fine del 2023 e che i primi giochi della compagnia non arriveranno su PC e Xbox Game Pass immediatamente, con maggiori dettagli nei prossimi mesi.

"Siamo ansiosi di imparare dalla loro creatività, di scambiare intuizioni e di mettere i nostri nuovi colleghi in condizione di portare le loro visioni al pubblico più vasto possibile. Oggi iniziamo ufficialmente il lavoro di portare giochi più innovativi a un numero di giocatori mai visto prima e su nuove piattaforme, dal mobile al cloud streaming. Abbiamo anche iniziato il lavoro per rendere disponibile la tanto amata libreria di giochi di Activision, Blizzard e King su Game Pass e altre piattaforme - avremo maggiori informazioni da condividere nei prossimi mesi."

"Non potremmo essere più entusiasti del fatto che i dipendenti di Activision Blizzard siano nostri colleghi, collaboratori e compagni di squadra. Bobby Kotick ha accettato di rimanere nel suo ruolo fino alla fine del 2023, riferendo direttamente a me, per garantire un'integrazione fluida e perfetta. Non vediamo l'ora di lavorare insieme come un team unito e nei prossimi mesi condivideremo ulteriori aggiornamenti sulla nostra nuova struttura organizzativa. Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa acquisizione. Non avremmo potuto realizzarla senza il vostro impegno."

L'ultima parte del messaggio infine parla dei prossimi passi per integrare nel miglior modo possibile lo staff dei numerosi studi di Activision Blizzard nella famiglia Xbox, con Spencer che ha in programma degli incontri di persona, online e sessioni di "company strategy".

"Nelle prossime settimane visiterò gli uffici di Activision, Blizzard e King, insieme ai membri del nostro Gaming Leadership Team. Avremo l'opportunità di dare il benvenuto ai nostri nuovi colleghi in occasione del prossimo all-hands virtuale per i dipendenti Xbox e, per la comunità Microsoft in generale, discuteremo di questo e altro nella sessione dell'8 novembre della Company Strategy Series. Insieme, possiamo aprire un mondo di possibilità per i giocatori e i creatori."