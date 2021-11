Xbox Game Pass: 6 giochi lasceranno il catalogo a metà novembre 2021

Xbox Game Pass vedrà ulteriori cambiamenti al proprio catalogo nel corso di novembre 2021 e, con vari giochi nuovi in arrivo già annunciati, arriva anche la comunicazione sui 6 giochi che lasceranno il catalogo nel corso del mese, a metà novembre.

Abbiamo visto i primi giochi annunciati con Forza Horizon 5 e GTA tra i nuovi arrivi nel catalogo di Xbox Game Pass nel corso di novembre 2021, a questo punto esaminiamo anche i giochi che verranno invece eliminati dal catalogo come ogni mese. Anche in questo caso, i titoli in questione saranno rimossi a metà mese, ovvero il 15 novembre 2021: