Xbox Game Pass ci riprova, il secondo spot è buffo ma... nebuloso

Il senso del video è che prima bisognava possedere centinaia di dischi per eguagliare l'attuale offerta di Xbox Game Pass? Fateci sapere cosa ne pensate e se avete teorie differenti.

"Allora era così", recita lo spot, prima di passare alla situazione odierna e allo sconfinato catalogo del PC Game Pass , ma con un'inquietante presenza che a un certo punto torna a mostrarsi e che rende quantomeno divertente questo video.

Una campagna bizzarra

Dopo gli aumenti di prezzo di Xbox Game Pass annunciati a ottobre, è chiaro che Microsoft con quest'ultima campagna marketing sta cercando di ribadire determinati concetti, puntando in particolare sull'abbondanza garantita dal catalogo della sua piattaforma in abbonamento.

Tuttavia, come accaduto appunto con il primo spot, sembra che i creativi a cui è stato affidato l'incarico non abbiano trovato una maniera efficace e credibile per rappresentare quello che era il "prima", o almeno è questa la sensazione che abbiamo avuto.