La beta 1 di iOS 26.2 non è più disponibile su iPhone Air, iPhone 16e e iPad Pro M5

La prima beta di iOS 26.2 per gli sviluppatori è stata distribuita da Apple nelle scorse ore. Tuttavia, alcuni modelli non potranno testare le nuove funzionalità in anteprima, presumibilmente a causa dei modem utilizzati. Si tratta nello specifico dei modelli iPhone Air, iPhone 16e e iPad Pro M5. Dopo una serie di aggiornamenti condivisi da MacRumors, infatti, la nuova beta non sarà più visualizzata come disponibile per il download. Vediamo i dettagli.

Le cause Non è ancora chiaro quali siano le motivazioni, ma Apple potrebbe aver individuato un bug specifico relativo ai dispositivi con modem C1 o C1X, che causerebbe incompatibilità con la versione iOS 26.2. Apple avrebbe cercato di impedire queste problematiche, per poi fermare direttamente la disponibilità della beta, che non viene neanche più visualizzata come disponibile per l'aggiornamento. Disponibile la beta 1 di iOS 26.2: la traduzione live su AirPods arriva in Italia Secondo quanto riportato da Max Weinbach, analista di Creative Strategies, il suo iPad Pro ha riscontrato un problema non specificato dopo aver scaricato l'aggiornamento, ed è stato costretto ad entrare in modalità ripristino, tornando quindi a iPadOS 26.1. Sui dispositivi iPhone Air, iPhone 16e e iPad Pro M5, quindi, non è più possibile scaricare la prima beta di iOS 26.2, almeno fino a quando non verrà scoperta la causa esatta del problema e, quindi, una soluzione concreta.