Unbeatable è stato rinviato all'ultimo momento, ecco la nuova data di uscita

Unbeatable è stato rinviato all'ultimo momento da Playstack and D-CELL a causa di un problema riscontrato durante un controllo, e così team di sviluppo e publisher hanno annunciato quella che sarà la nuova data di uscita del gioco, il 9 dicembre.

"Unbeatable sarebbe dovuto uscire domani (oggi, NdR): è una frase che fa paura, ma eccone una peggiore: Unbeatable uscirà invece il 9 dicembre", ha scritto il compositore e game director RJ Lake. "Odio doverlo dire e non esiste un modo per scusarsi che sembri sufficiente. Mi dispiace personalmente per tutto questo e vorrei che fosse andata diversamente."

"Il controllo qualità ha individuato ieri sera un bug di progressione difficile da riprodurre ma abbastanza grave da rendere il gioco 'non pubblicabile'. Correggere questo problema significherebbe rinviare l'uscita sulle console a causa dei tempi di certificazione; non correggerlo, invece... beh, ci rifiutiamo di farlo. Lo sistemeremo."

"Perché non rimandare solo l'uscita su console? Sarebbe una situazione molto complicata! Preferiamo pubblicare il gioco contemporaneamente per tutti. E perché proprio il 9 dicembre? (...) Anche qui le ragioni sono noiose, ma potete comprenderle facilmente controllando su Google il calendario delle uscite dei videogiochi di quest'anno."