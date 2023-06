Xbox Game Pass è come un fondo d'investimento per finanziare nuovi giochi, dice Phil Spencer

Xbox Game Pass si pone alla stregua di un fondo d'investimento tramite cui finanziare nuovi giochi e non solo: lo ha detto Phil Spencer durante la sua recente intervista con Jeff Grubb, sullo sfondo del Summer Game Fest.

"Penso al Game Pass come a un fondo d'investimento", ha detto Spencer. "Tramite le sottoscrizioni stiamo creando delle entrate che possiamo reinvestire nel mercato e creare una rete di sicurezza per i nostri team, così che non debbano chiedersi 'questo progetto venderà oppure no?'."

Convinto che Starfield aiuterà la crescita di PC e Xbox Game Pass, Phil Spencer ha detto che il senso del Game Pass non risiede nel numero di copie vendute: "quando un gioco entra nel catalogo, ecco il tuo pagamento."

"Francamente, mi fa piacere quando questi giochi vengono pubblicati anche su altre piattaforme, visto che non tutti i team di sviluppo possono farlo. In questo modo possono sfruttare la comunità del Game Pass come trampolino per vendere più copie su Steam o su PlayStation."

"Ci sono dei benefici nel far parte del catalogo si Xbox Game Pass, rientra nel loro marketing", ha spiegato il CEO di Microsoft Gaming.

"Posso parlare di questa piattaforma come di un modo che i team hanno per provare a innovare, uscendo dalla loro comfort zone, proprio perché possono contare su introiti garantiti. Spesso ci dicono che senza il Game Pass non avrebbero potuto sperimentare determinate cose."