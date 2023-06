Starfield aiuterà la crescita di PC e Xbox Game Pass, per Phil Spencer

Starfield è senza dubbio uno dei giochi più attesi del 2023, e ora lo è anche di più dopo la lunga presentazione dedicata al GDR fantascientifico di Bethesda avvenuta durante l'Xbox Games Showcase. Un titolo così importante chiaramente avrà un impatto positivo sul numero di abbonati a PC e Xbox Game Pass, cosa di cui anche Phil Spencer è assolutamente certo.

In un'intervista con Giant Bomb, il boss della divisione gaming di Microsoft ha affermato non solo Starfield riuscirà sicuramente a generare profitti nonostante sarà incluso sin dal lancio nel Game Pass, ma aiuterà anche la crescita del servizio anche su più piattaforme differenti.

Come sappiamo il Game Pass è disponibile su PC e Xbox, ma grazie a xCloud è possibile fruire di molti dei giochi inclusi anche tramite cloud gaming su TV, smartphone e tablet, una prospettiva che potrebbe fare gola anche a chi vuole giocare a Starfield ma non possiede un PC da gaming o una console Xbox.

"Quando guardo al Game Pass, genereremo sicuramente dei guadagni con Starfield, questo è il piano", ha detto Spencer. "E faremo crescere il Game Pass e Xbox sarà una piattaforma migliore sia su console che su PC. Per noi si tratta di espandere la portata della nostra piattaforma, e pensiamo che giochi importanti come Starfield saranno dei catalizzatori per la crescita del Game Pass su tante piattaforme differenti."

A proposito di guadagni, è importante ricordare che tutti i DLC post-lancio a pagamento di Starfield non saranno inclusi nell'abbonamento e dunque rappresentano un'ottima fonte di incassi per Microsoft. A tal proposito, Todd Howard di Bethesda ha già promesso l'arrivo di molteplici espansioni di dimensioni differenti.

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Game Pass a partire dal 6 settembre 2023.