Xbox Game Pass è vitale per molti indie, dice il team di Citizen Sleeper

In effetti, il team Jump Over the Edge ha lanciato l'RPG fantascientifico in questione direttamente nel catalogo di Game Pass e si accinge a portarvi anche il secondo capitolo.

Continua la diatriba sull'importanza o meno di Xbox Game Pass per gli sviluppatori, con il team di Citizen Sleeper che si schiera nettamente a favore del servizio su abbonamento di Microsoft arrivando a dire che questo risulta di vitale importanza per molti team indie .

Un accordo in grado di garantire il futuro

Un'immagine di Citizen Sleeper

"In molti dicono che magari non giocherebbero titoli di questo tipo ma che l'hanno provato perché era proposto dentro Game Pass, apprezzandolo poi molto", ha spiegato Martin, che ha riferito come il servizio su abbonamento abbia contribuito in maniera fondamentale ad ampliare il bacino di utenti del gioco.

"Per uno studio delle dimensioni di Jump Over the Age, ottenere un accordo con un servizio su abbonamento può essere vitale", ha spiegato il designer, rincarando poi la dose: "a essere onesto, credo che Game Pass stia tenendo a galla diversi team indie al momento".

"Si tratta magari di pochi soldi per una compagnia come Microsoft, ma per noi rappresentano la possibilità di poter sviluppare un altro videogioco". In questo senso l'accordo con Game Pass risulta importante, dunque: non si tratta tanto di coprire le spese immediate sul gioco stesso inserito nel servizio, ma anche di dare la possibilità di investire in un progetto successivo.

Di recente, l'editor di GamesIndustry.biz ha riferito di aver sentito, nel corso della GDC 2024, che la "corsa all'oro" dei servizi su abbonamento sarebbe ormai finita, con molti meno investimenti previsti anche da parte di Game Pass e accordi di finanziamento con i team, ma per il momento il servizio sta continuando a proporre una notevole quantità di giochi indie al day one ogni mese, dunque attendiamo di vedere gli sviluppi futuri.