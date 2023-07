Xbox Game Pass: gli utenti Ultimate sono il 70-80% del totale degli abbonati

Sembra proprio che Xbox Game Pass Ultimate sia la scelta più ampiamente effettuata dagli abbonati al servizio Microsoft, considerando che, in base ad alcuni dati trapelati, questo tipo di sottoscrizione copre il 70-80% del totale di Game Pass.

L'informazione emerge dal resoconto della Commissione Europea sull'acquisizione di Activision Blizzard, con un'analisi basata ovviamente sui documenti che Microsoft ha inviato per illustrare l'attuale situazione del produttore e del publisher coinvolti. In una parte del testo riportato nel tweet qui sotto, è possibile vedere il passaggio in questione.



"Con Xbox Game Pass Ultimate, che attualmente raggiunge il 70-80% di tutti gli abbonati a Game Pass", si legge in una parte. Il documento è parzialmente tagliato e modificato, ma il dato sembra emergere in maniera piuttosto chiara.

Questo rappresenta un obiettivo importante per Microsoft, che sembra effettivamente spingere in maniera notevole verso il tier più alto tra le varie sottoscrizioni previste per il Game Pass.

In effetti, l'abbonamento in questione comprende praticamente tutti i benefit previsti dal servizio, con l'inclusione del catalogo console, PC e cloud, oltre a vari altri vantaggi come l'accesso a EA Play e al suo catalogo di titoli e ulteriori bonus annessi.