Lost Soul Aside: un lungo video gameplay dal ChinaJoy 2023

Il filmato dunque ci offre un corposo assaggio delle meccaniche di gioco di Lost Soul Aside, che si conferma un action piuttosto ritmato e coreografico nella presentazione, con il protagonista Kazer e la sua arma mutante Arena, che possono esibirsi in veloci combinazioni di fendenti a corto raggio, sfruttare magie e attacchi speciali.

Lost Soul Aside è stato uno dei protagonisti principali della line-up di PlayStation del ChinaJoy 2023, dove per l'occasione si è svolta una presentazione in cui sono stati mostrati circa 22 minuti di gameplay dell'action in arrivo su PlayStation e PC. Trovate il video qui sotto, con la presentazione vera e propria che inizia al minuto 5:54.

Lost Soul Aside, le ultime novità dal ChinaJoy 2023

Dal ChinaJoy 2023 sono arrivate altre novità di Lost Soul Aside, in particolare un nuovo trailer di gameplay e la conferma che il gioco arriverà anche su PC e supporterà la tecnologia RTX ON di Nvidia.

Ci sono alcuni dubbi per le versioni PlayStation. Sappiamo per certo che Lost Soul Aside arriverà su PS5, mentre ora la versione PS4 pare sia stata cancellata, visto che non è stata menzionata in alcun modo dagli sviluppatori di Ultizero Games negli ultimi materiali ufficiali.