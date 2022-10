Xbox Game Pass: i giochi della prima metà di ottobre 2022 annunciati ufficialmente

Microsoft ha annunciato ufficialmente i giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà di ottobre 2022 e si tratta di ben 9 giochi che vanno ad aggiungersi alle possibilità di download libero da parte degli abbonati al servizio.

Vediamo dunque quali giochi stanno per essere aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass in questa prima metà di ottobre 2022:

Chivalry 2 - Console, PC e Cloud, 4 ottobre

Medieval Dynasty - Xbox Series X|S, 6 ottobre

The Walking Dead: The Complete First Season - PC, 6 ottobre

The Walking Dead: Season Two - PC, 6 ottobre

Costume Quest - Console e Cloud, 11 ottobre

Eville - Console e PC, 11 ottobre

Dyson Sphere Program - PC, 13 ottobre

Scorn - Xbox Series X|S, PC e Cloud - 14 ottobre

A Plague Tale: Requiem - Xbox Series X|S, PC e Cloud - 18 ottobre

Tra i giochi in evidenza c'è sicuramente A Plague Tale: Requiem, disponibile al day one su Xbox Game Pass e seguito dell'ottimo A Plague Tale: Innocence, ma anche l'atteso Scorn, avventura horror ispirata allo stile di H.R. Giger e l'interessante Medieval Dynasty.

Xbox Game Pass, i giochi della prima metà di ottobre 2022

Ricordiamo in questa sede anche tutti i giochi della seconda metà di settembre 2022, con quest'altra mandata di ottobre che non fa che confermare l'ottimo andamento del servizio su abbonamento di Microsoft in questo inizio di autunno.