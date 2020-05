Xbox Game Pass: a maggio arriva Alan Wake

Alan Wake arriverà il 21 maggio su Xbox Game Pass, sia per PC che per Xbox One. Ad annunciarlo è stata Remedy in occasione di una trasmissione dedicata al decimo anniversario del gioco.

Comunque sia, sempre per festeggiare l'evento, attualmente potete acquistare Alan Wake per una manciata di euro in diversi negozi digitali. Ad esempio su Steam è venduto a 1,24€, con uno sconto del 90% sul prezzo base di 12,49€. La Collector's Edition costa poco più: 1,67€ contro i 16,79€ del gico base.

Se volete saperne di più, leggete il nostro recente speciale dedicato ad Alan Wake, di cui riportiamo la bella citazione iniziale:

Stephen King scrisse che "Gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco; sono antitetiche alla poesia del terrore". In una storia dell'orrore, la vittima si chiede sempre "Perché", ma non c'è una risposta e non dev'esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente.