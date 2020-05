Respawn Entertainment, compie 10 anni lo sviluppatore di Apex Legends e Fallen Order

Respawn Entertainment compie 10 anni: lo sviluppatore di Apex Legends, Titanfall e Star Wars: Fallen Order festeggia con uno spettacolare trailer i suoi due lustri di successi.

Nato da uno scisma interno a Infinity Ward, lo studio che ha dato vita a Call of Duty, Respawn Entertainment si è distinto in questi 10 anni di attività per l'attenzione data al gameplay e la capacità di creare giochi action di alto profilo.

Maggio 2020 segna il decimo anniversario di Respawn Entertainment e per celebrare la storia dello studio, il team ha creato un nuovo video e pubblicato un post sul blog del fondatore Vince Zampella in cui vengono ringraziati tutti i titani, piloti, Jedi, soldati e leggende che hanno reso possibili gli ultimi dieci anni. Troverete il post a questo indirizzo.

Il video ripercorre tutti i successi di Respawn dal primo lancio nel 2014 con Titanfall fino a Star Wars Jedi: Fallen Order del 2019 passando per contenuti live di Apex Legends fino ad arrivare al nuovo lancio di Medal of Honor: Above and Beyond (VR) previsto per la fine dell'anno.

