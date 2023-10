Xbox Game Pass, ottobre 2023: annunciati i primi giochi del mese per gli abbonati

È arrivato l'annuncio ufficiale di Microsoft sui nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass per il mese di ottobre 2023, almeno per quanto riguarda la prima parte del mese ed esclusi i due titoli che sono già disponibili da oggi e annunciati con la mandata precedente.

Si tratta solo di quattro giochi, ma tutti davvero molto interessanti e almeno due veramente di alto profilo. Vediamo dunque di cosa si tratta:

Warhammer 40,000: Darktide - Xbox Series X|S e Cloud, 4 ottobre

Forza Motorsport - Xbox Series X|S, PC e Cloud, 10 ottobre

From Space - Console, PC e Cloud, 12 ottobre

Like A Dragon: Ishin! - Console, PC e Cloud, 17 ottobre

Highlight di questa mandata è sicuramente Forza Motorsport, il nuovo capitolo della celebre serie di simulazioni di guida che arriva dopo uno iato durato 6 anni, con un ForzaTech Engine totalmente rinnovato e costruito per funzionare esclusivamente su hardware next gen.