Fortnite si evolverà in un 'ecosistema multi-gioco', con classificazioni per ogni contenuto

Epic Games ha intenzione di far evolvere Fortnite in un "ecosistema multi-gioco", a quanto pare, e un passaggio obbligato per arrivare a tale traguardo è richiedere una classificazione per età specifica per ogni singolo contenuto inserito all'interno del gioco.

La descrizione, messa così, ricorda piuttosto da vicino l'organizzazione di Roblox, ovvero un game maker in cui tutti i contenuti condivisi dagli utenti devono essere suddivisi per genere, caratteristiche e fasce d'età per il pubblico, in modo da rendere più agevole la navigazione nel catalogo.

D'altra parte, lo sviluppo di contenuti da parte di terze parti e utenti sta diventando gradualmente un elemento di fondamentale importanza per Fortnite, come dimostra anche il recente rilascio dell'Unreal Editor specifico per il gioco, all'interno dell'aggiornamento chiamato Creative 2.0.