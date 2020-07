Xbox Game Pass piace a David Jaffe, ma gli utenti PlayStation lo hanno aggredito costringendolo a cancellare il tweet

David Jaffe ha espresso in un tweet il suo gradimento per l'Xbox Game Pass, che come saprete è un servizio in abbonamento di Microsoft. Non l'avesse mai fatto! Gli utenti PlayStation lo hanno aggredito verbalmente, offendendolo in modo pesantissimo e costringendolo alla cancellazione.

Jaffe è uno sviluppatore molto noto in ambito PlayStation perché padre di due serie amatissime come quella Twisted Metal e, soprattutto, quella God of War. Evidentemente a molti non è andato giù il suo avallo per l'Xbox Game Pass, che hanno letto immediatamente come una sorta di tradimento della bandiera. Ma cosa aveva scritto Jaffe? In realtà niente di troppo scandaloso:

"Ok, Carrion è gratuito dal giorno di lancio sul Gamepass?!?! Porco giuda!!!! Amici di PlayStation, vi amo davvero, ma cosa state facendo?!? In questo momento il Gamepass è il miglior affare di tutta l'industri. Avanti Sony, contrattacca!"

Dopo la cancellazione, Jaffe ha pubblicato un secondo Tweet per spiegare la situazione: "Ho cancellato il mio tweet, Dio mi perdoni! Avevo dato un po' di amore a un produttore diverso da Sony. Avevo dimenticato che non è consentito e che avrei scatenato un mucchio di stronzi di trent'anni che non vedono l'ora di combattere la console war. Dio, certe volte odio davvero la cultura dei videogiochi."

Da notare che Jaffe ha trovato l'appoggio dell'onnipresente Cory Barlog, il game director dell'ultimo God of War per PS4, che lo ha appoggiato in toto: "Che schifo, mi dispiace Dave. Amo giocare su PlayStation, la mia Xbox, la mia Nintendo Switch e il mio PC fin troppo costoso. Si fotta questa assurda console war."

