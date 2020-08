Xbox Game Pass si chiama ancora così, ha solo cambiato il logo conferma Microsoft

Colpo di scena. Microsoft Italia ci ha appena comunicato che in realtà il servizio di abbonamento Xbox Game Pass non ha cambiato nome e si chiama ancora Xbox Game Pass. Nei giorni scorsi, in occasione del lancio del nuovo logo senza la parola Xbox al suo interno, in molti avevano pensato ad un riposizionamento del servizio.

In realtà Microsoft Italia ci ha confermato che non è così: "Xbox ha recentemente svelato il nuovo logo di Xbox Game Pass. Nonostante la grafica rinnovata, non ci sono modifiche al nome del servizio, che rimane Xbox Game Pass".





Un messaggio breve, ma piuttosto preciso. I dubbi sono emersi osservando il nuovo logo nel quale la parola Xbox è stata sostituita completamente con il simbolo a X del marchio gaming di Microsoft. Ma, evidentemente, si è trattato di una scelta solo estetica e funzionale (il logo è più compatto e di conseguenza più facile da piazzare all'interno delle grafiche), che non cambia di una virgola il nome, ma soprattutto il valore di questo servizio all'interno delle politiche di sviluppo del colosso di Redmond.

Quindi falso allarme, quindi, si potrà continuare a chiamarli Xbox Game Pass e Xbox Game Pass per PC senza problemi.